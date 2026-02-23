Rigore negato al Napoli | lite in casa la moglie accoltella il marito pensando che gli insulti fossero per lei

Una lite tra marito e moglie si è trasformata in un vero e proprio gesto violento a Capodimonte. La donna, convinta che gli insulti rivolti al marito fossero diretti a lei, ha estratto un coltello e lo ha ferito. La discussione, iniziata per un banale fraintendimento, è degenerata rapidamente. La scena si è svolta davanti alle telecamere durante la diretta di Atalanta–Napoli. La coppia è stata soccorsa e portata in ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di paura ieri pomeriggio a Capodimonte durante la diretta televisiva di Atalanta–Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Capodimonte, un u omo di 40 anni stava assistendo alla partita quando, per il rigore negato ai partenopei, ha reagito con parole forti e qualche parolaccia. La moglie, una 35enne napoletana, ha interpretato gli insulti come rivolti a lei e ha minacciato il marito, intimandogli di allontanarsi o lo avrebbe accoltellato. Di fronte al rifiuto dell’uomo, già provato dal risultato della partita, la donna ha impugnato un paio di forbici e gliele ha scagliate contro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

