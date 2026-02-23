Napoli parolacce alla tv per un rigore negato | la moglie pensano sia rivolte a lei e lo accoltella

Una donna ha aggredito il marito con un coltello dopo una discussione sulla partita di calcio, scatenata dal rigore negato dall’arbitro. La donna, convinta che le parole del marito fossero rivolte a lei, ha perso il controllo e lo ha ferito, lasciandolo sanguinante. Durante l’aggressione, ha continuato a lanciargli lame, una delle quali si è conficcata nel muro. I carabinieri sono intervenuti poco dopo, trovando la scena ancora di caos.

Atalanta - Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo - già logorato da un match “sfortunato” - la 35enne impugna un paio di forbici e glielo lancia contro. Poi raccoglie un coltello da cucina e tenta di colpirlo al fianco sinistro. Mancando anche questa volta l’obbiettivo, la donna punta all’altro fianco., Sanguinante, il 40enne compone prima il 112, poi il 118. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Capodimonte, lite durante rigore negato in Atalanta-Napoli: 35enne accoltella il marito, arrestataDurante la partita Atalanta-Napoli, una donna di 35 anni ha ferito il marito con un coltello dopo una discussione accesa.

Accoltella la moglie a Ventimiglia, lei fugge lanciandosi dalla finestraA Ventimiglia, una donna è rimasta gravemente ferita dopo un episodio di violenza in un'abitazione di corso Genova.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Napoli, Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme: cosa è successo, cosa sappiamo.

Napoli, parolacce alla tv per un rigore negato: la moglie pensano sia rivolte a lei e lo accoltellaAtalanta - Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano ... msn.com

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltellaAtalanta-Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche ... msn.com

Clamoroso litigio tra Fabregas e Allegri. Volano parolacce - facebook.com facebook