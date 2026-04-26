L’Italia estraderà negli Usa Xu Zewei la scelta di Meloni per ricucire con Trump Chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini Covid

L’Italia sta per estradare negli Stati Uniti un uomo di origini cinesi, di 33 anni, arrestato a luglio all’aeroporto di Malpensa. La decisione è stata presa in seguito alle richieste di Washington, che lo accusa di aver compiuto attività di spionaggio legate ai vaccini Covid. La scelta di procedere con l’estradizione è stata annunciata dal governo italiano, con una dichiarazione riguardante la volontà di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti.

L’Italia avrebbe deciso di estradare negli Usa Xu Zewei, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato a luglio scorso all’aeroporto di Malpensa e ricercato da Washington con l’accusa di spionaggio. Lo scrive Bloomberg citando fonti vicine alla vicenda. La presunta decisione del governo fa seguito al via libera della Cassazione, che lo scorso 17 aprile ha respinto il ricorso dei legali di Zewei, confermando che l’uomo poteva essere estradato negli Usa. Né il ministero della Giustizia italiano, che decide i provvedimenti di estradizione, né quello statunitense hanno per il momento confermato la notizia. L’avvocato di Xu ha detto alla stessa Bloomberg di non aver ricevuto alcuna nota formale da parte del governo, aggiungendo che, per quanto ne sa, il suo cliente è ancora detenuto nel carcere di Pavia.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Spionaggio sui vaccini Covid, l'ingegnere cinese Zewei Xu sarà estradato (ma l'ultima parola spetta al ministro) Leggi anche: Variante Covid Cicada avanza negli Usa, sintomi del virus che "confonde difese immunitarie e sfugge a vaccini"