Variante Covid Cicada avanza negli Usa sintomi del virus che confonde difese immunitarie e sfugge a vaccini
La variante Cicada del virus Covid si sta diffondendo negli Stati Uniti, suscitando preoccupazioni tra le autorità sanitarie. Questa versione del virus sembra causare sintomi che possono ingannare le difese immunitarie e sfuggire alla protezione offerta dai vaccini disponibili. Le autorità continuano a monitorare la diffusione e le caratteristiche di questa variante, mentre si analizzano i dati sui casi segnalati e le eventuali implicazioni per le strategie di vaccinazione.
Una variante Covid torna a far preoccupare gli esperti di tutto il mondo. L’allarme arriva dagli Usa, dove la variante BA.3.2 del virus SARS-CoV-2, battezzata Cicada dagli addetti ai lavori, si sta diffondendo sempre più. Non ci sono dati che indicano che sia più pericolosa: a preoccupare è l’elevato numero di mutazioni che la differenziano dalle varianti più diffuse e che la rendono particolarmente sfuggente ai vaccini e alle difese immunitarie. Variante Covid Cicada avanza negli Usa Pur non essendo nuova – è stata osservata per la prima volta alla fine del 2024 – la variante BA.3.2 del coronavirus responsabile del Covid si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e in altri Paesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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