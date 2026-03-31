La variante Cicada del virus Covid si sta diffondendo negli Stati Uniti, suscitando preoccupazioni tra le autorità sanitarie. Questa versione del virus sembra causare sintomi che possono ingannare le difese immunitarie e sfuggire alla protezione offerta dai vaccini disponibili. Le autorità continuano a monitorare la diffusione e le caratteristiche di questa variante, mentre si analizzano i dati sui casi segnalati e le eventuali implicazioni per le strategie di vaccinazione.

Una variante Covid torna a far preoccupare gli esperti di tutto il mondo. L’allarme arriva dagli Usa, dove la variante BA.3.2 del virus SARS-CoV-2, battezzata Cicada dagli addetti ai lavori, si sta diffondendo sempre più. Non ci sono dati che indicano che sia più pericolosa: a preoccupare è l’elevato numero di mutazioni che la differenziano dalle varianti più diffuse e che la rendono particolarmente sfuggente ai vaccini e alle difese immunitarie. Variante Covid Cicada avanza negli Usa Pur non essendo nuova – è stata osservata per la prima volta alla fine del 2024 – la variante BA.3.2 del coronavirus responsabile del Covid si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e in altri Paesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Variante Covid Cicada avanza negli Usa, sintomi del virus che "confonde difese immunitarie e sfugge a vaccini"

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