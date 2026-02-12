Non ascoltate i cretini ignoranti patetici che vi prendono in giro dicendo che con la danza diventate gay Sono stato bullizzato come voi | lo sfogo di Luciano Cannito

A Ischia, un bambino ha deciso di lasciare le lezioni di danza classica dopo essere stato preso di mira dai compagni. Luciano Cannito, noto coreografo e ballerino, ha scritto uno sfogo sui social contro chi insulta e bullizza i ragazzi che praticano danza, sottolineando che si tratta di commenti ignoranti e senza senso. Cannito ricorda di aver subito anche lui il bullismo e invita a non lasciarsi intimidire da parole insignificanti.

A Ischia, un bambino si è ritirato dalle lezioni di classica perché bullizzato dai compagni di scuola. Nelle scorse ore Luciano Cannito, coreografo ed ex volto del programma televisivo "Amici", ha criticato duramente i bulli. Cannito ha pubblicato un video su Instagram per difendere il bambino che ha deciso di abbandonare la sua passione a causa della cattiveria altrui. Il coreografo si è rivolto alle vittime di bullismo dicendo: " Non ascoltate i cretini, ignoranti, patetici che vi prendono in giro dicendo che facendo il ballerino si diventa gay. Io me lo sono sentito dire tutta la mia vita. Quelli che vi prendono in giro sono dei grandi sfigati.

