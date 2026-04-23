Cyberattacchi | scudi digitali per difendere i cittadini e lo Stato

A Roma, il ministro delle comunicazioni e il rappresentante del Coisp hanno convocato una riunione con i vertici dei settori sicurezza e telecomunicazioni. L’obiettivo è discutere delle strategie di protezione contro i cyberattacchi che colpiscono cittadini e istituzioni. La riunione si concentra sulla creazione di strumenti digitali di difesa e sulla coordinazione tra le diverse forze coinvolte nella tutela della sicurezza informatica.

? Cosa sapere A Roma il ministro Piantedzi e il Coisp riuniscono vertici sicurezza e telecomunicazioni.. L'incontro definisce nuove strategie per proteggere infrastrutture strategiche e dati dei cittadini.. A Roma il Sindacato di Polizia Coisp ha riunito istituzioni, vertici della sicurezza e leader delle telecomunicazioni per affrontare le minacce digitali che colpiscono la tenuta del sistema nazionale durante l’incontro intitolato Governare la sicurezza digitale. Il dibattito, nato dall’esigenza di proteggere le infrastrutture strategiche e i dati dei cittadini, ha messo a confronto la realtà tecnica con quella giuridica in un momento in cui lo spazio virtuale è diventato il prolungamento della vita fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyberattacchi: scudi digitali per difendere i cittadini e lo Stato Kali Linux Corso Base – Installazione, strumenti e comandi spiegati Notizie correlate Leggi anche: È morto Bruno Contrada, un servitore dello stato che lo stato non seppe difendere Leggi anche: Referendum, Conte: “Riforma politica che indebolisce la magistratura. Un No per difendere lo Stato di diritto”