Gli azzurri di Gattuso si preparano a sfidare l’Irlanda del Nord, squadra giovane priva di grandi nomi e senza la presenza della stella Bradley. La partita rappresenta il primo step nella qualificazione al Mondiale, con entrambe le squadre che cercano di ottenere punti importanti per la classifica. La sfida si svolgerà in un contesto di attesa e tensione, con i tifosi pronti a seguire l’esito.

Sarà l’Irlanda del Nordil primo ostacolo dell’Italia nei playoff di qualificazione al Mondiale 2026. Una sfida sulla carta favorevole agli azzurri guidati da Gennaro Gattuso, ma da affrontare con attenzione. La selezione allenata da Michael O’Neill presenta infatti valori tecnici inferiori rispetto all’Italia, ma può contare su un gruppo compatto e abituato a lottare. Tra i convocati nordirlandesi spiccano pochi giocatori di alto livello internazionale. Solo due militano in Premier League: il terzino Trai Hume e il centrocampista Justin Devenny. Presente anche Kieran Morrison, di proprietà del Liverpool ma impegnato con la squadra riserve. Il resto della rosa è composto principalmente da giocatori di Championship (la Serie B inglese), oltre a elementi provenienti da categorie inferiori e da campionati meno competitivi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Italia, sulla strada c’è l’Irlanda del Nord: primo avversario nella corsa al Mondiale

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