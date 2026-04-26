Negli ultimi giorni si parla di un centrocampista portoghese del Manchester City, con esperienza internazionale, che potrebbe cambiare squadra a fine stagione senza costi di trasferimento. La società interessata a ingaggiarlo si trova nel mezzo di un confronto tra due dirigenti, uno legato all’Inter e l’altro alla Juventus, che stanno seguendo attentamente la situazione. La trattativa è in fase di valutazione, ma ancora nessun accordo è stato ufficializzato.

di Alessio Lento La notizia che gira negli ultimi giorni riguarda una figura il cui nome non passa inosservato: un centrocampista portoghese di grande esperienza del Manchester City, pronto a cambiare aria a parametro zero a fine stagione. Per settimane i riflettori in Italia si sono concentrati sulla trattativa tra la Juventus e Bernardo Silva, con colloqui avviati tra i dirigenti bianconeri e il suo agente Jorge Mendes, e ora sembra che un’altra grande del nostro campionato abbia deciso di mettersi in gioco per inserirsi in questo intreccio di mercato, aprendo un confronto diretto tra le storiche rivali. La situazione di Bernardo Silva. Il contratto del centrocampista scadrà il 30 giugno e non verrà rinnovato, come già ufficialmente annunciato, dunque potrà firmare con chiunque liberamente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - L’Inter si inserisce tra Bernardo Silva e la Juventus: duello Marotta-Comolli

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