Mercato Inter Marotta stila la lista dei desideri | da Tonali a Ederson passando per Bernardo Silva e…

Il mercato dell'Inter si muove con diversi obiettivi in mente. La società ha stilato una lista di possibili acquisti che include giocatori come Tonali, Ederson e Bernardo Silva. Niccolò Ceccarini ha commentato le strategie nerazzurre nel suo editoriale su Tmw, offrendo dettagli sulle trattative in corso e sulle priorità del club per la finestra di mercato.

Inter News 24 Mercato Inter, Niccolò Ceccarini parla delle mosse nerazzurro nel suo consueto editoriale di Tmw: le sue parole. L’Inter sta lavorando sottotraccia per regalare a Cristian Chivu un rinforzo di caratura internazionale in vista della prossima stagione. Il nome caldo, finito nel mirino della dirigenza nerazzurra, è quello di Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e il suo addio a giugno appare ormai certo. Come riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, l’occasione a parametro zero ha scatenato una vera e propria corsa a tre in Serie A: « Il suo addio al Bayern Monaco a giugno è praticamente scontato. 🔗 Leggi su Internews24.com

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