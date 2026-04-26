L' Inter si fa rimontare da un grande Torino ma lo scudetto è sempre più vicino

Nel match tra Torino e Inter, la squadra di casa è riuscita a recuperare da uno svantaggio e a conquistare un pareggio 2-2. Thuram ha portato avanti l'Inter al 23' del primo tempo, mentre nel secondo tempo Bisseck ha pareggiato al 16'. A cinque minuti dalla fine, Simeone ha segnato il secondo gol per il Torino, che si è portato in vantaggio. Tuttavia, Vlasic ha segnato un rigore al 34' stabilendo il risultato finale.

Torino-Inter 2-2 RETI: 23' pt Thuram; 16' st Bisseck, 25' st Simeone, 34' st Vlasic (rig.). TORINO (3-4-1-2): Paleari 6.5; Coco 5.5 (9' st Marianucci 6), Ismajli 6, Ebosse 5.5; Lazaro 5.5 (8' st Njie 6), Ilkhan 6.5, Gineitis 5.5 (22' st Casadei 6), Obrador 6; Vlasic 7; Simeone 7 (45' st Tameze sv), Adams 5.5 (21' st Zapata 6.5). In panchina: Israele, Siviero, Maripan, Biraghi, Ilic, Prati, Kulenovic. Allenatore: D’Aversa 6.5. INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7 (42' st Frattesi sv), Akanji 6, Carlos Augusto 5; Darmian 6 (35' st Diouf sv), Barella 5.5, Zielinski 5.5, Sucic 6.5 (35' st Mkhitaryan sv), Dimarco 7 (35' st Dumfries sv); Thuram 7, Bonny 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'Inter si fa rimontare da un grande Torino ma lo scudetto è sempre più vicino OPPINI: L'INTER VINCE UNO SCUDETTO FRA I PIU SCARSI DI SEMPRE.. Notizie correlate Inter Cagliari 3-0: nerazzurri dominanti, Champions aritmetica e scudetto sempre più vicinoI nerazzurri vincono con una ripresa da scudetto mettendo tanti punti sul Napoli che gioca oggi in casa contro la Lazio Inter Cagliari: vittoria... Chivu Inter, rinnovo sempre più vicino! Con la vittoria dello scudetto le basi per progettare il futurodi Paolo MoramarcoChivu Inter, rinnovo sempre più vicino! Con la vittoria dello scudetto si costruiranno le basi per progettare il futuro del club... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia, è l'Inter la prima finalista, battuto il Como in rimonta; Inter in finale di Coppa Italia: rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Como. Chivu: Lo può fare solo la pazza Inter; L'Inter dura un'ora, il Torino rimonta e rimanda la festa scudetto, finisce 2-2: la sintesi della partita; Chivu: Rimonta da pazza Inter, possiamo sognare. Io come Mou? Sono solo Cristian... L'Inter si fa rimontare dal Torino, Varriale: L'attenzione maggiore è alle parole e espressione di MarottaEnrico Varriale, giornalista, ha commentato la prestazione dell'Inter, contro il Torino, attraverso i suoi canali social. areanapoli.it L’Inter stacca la spina e si fa rimontare dal Torino: finisce 2-2, ma mancano solo 3 punti allo ScudettoL’Inter di Cristian Chivu affronta il Torino di D’Aversa nella trentaquattresima giornata di Serie A. Segui la cronaca in Diretta L’Inter fa visita al Torino in una gara valida per la 34esima giornata ... interlive.it Roberto #DAversa: “Sono orgoglioso della prestazione della mia squadra contro l’ #Inter. Siamo stati bravi a rimontare i 2 gol e nel finale con più cattiveria potevamo anche vincerla. Dovevamo crederci di più…” #Torino x.com Inter ottima fino al colpo di testa di Bisseck, poi il Toro reagisce alla grande e trova i gol del pareggio. Quattro giornate alla fine, nerazzurri a -3 dallo scudetto. - facebook.com facebook