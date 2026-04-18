Inter Cagliari 3-0 | nerazzurri dominanti Champions aritmetica e scudetto sempre più vicino

L'Inter ha battuto il Cagliari con un punteggio di 3-0, dominando l'intera partita. La vittoria permette ai nerazzurri di avvicinarsi alla conquista dello scudetto e di consolidare il secondo posto in classifica. Nel frattempo, il Napoli, impegnato in casa contro la Lazio, ha lasciato alcuni punti importanti in questa giornata. La squadra di casa ha mostrato un buon ritmo nella ripresa, contribuendo al risultato finale.

I nerazzurri vincono con una ripresa da scudetto mettendo tanti punti sul Napoli che gioca oggi in casa contro la Lazio. Inter Cagliari: vittoria netta a San Siro. L’Inter batte il Cagliari 3-0 a San Siro e compie un passo decisivo verso lo scudetto. La squadra nerazzurra domina nella ripresa e conquista tre punti fondamentali che valgono anche l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Con questo successo, l’Inter si porta a +12 sul Napoli secondo, avvicinandosi sempre più al titolo. Inter Cagliari: risultato e marcatori. Il match si decide tutto nel secondo tempo, dove l’Inter cambia ritmo e colpisce con precisione: 52’ Thuram (assist Dimarco).🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Inter Cagliari 3-0: nerazzurri dominanti, Champions aritmetica e scudetto sempre più vicino Juventus-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Inter-Cagliari 3-0, nerazzurri sempre più lanciati verso lo scudettoMILANO (ITALPRESS) – Tre gol che sanno di scudetto per l'Inter di Christian Chivu, che batte 3-0 il Cagliari e si lancia a dodici punti di distacco... Inter, scudetto più vicino: ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia(Adnkronos) – L'Inter batte 3-0 il Cagliari oggi, venerdì 17 aprile, e si avvicina a grandi passi verso il 21esimo scudetto della sua storia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VIDEO. Inter-Cagliari 3-0: gol e highlights; Inter-Cagliari 3-0, pagelle: Marcus Thuram cecchino, Barella super; Inter-Cagliari 3-0, pagelle e tabellino: Barella il migliore in campo, Thuram non si ferma più, male Mina e Rodriguez; Inter - Cagliari (3-0) Serie A 2025. Inter-Cagliari 3-0: video, gol e highlightsLa squadra di Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli compiendo un altro passo deciso verso lo Scudetto. Dopo un primo tempo non brillantissimo, l’Inter riesce ad avere la meglio di un Cagliar ... sport.sky.it Inter-Cagliari 3-0: Highlights, video e golVideo e Highlights di Inter-Cagliari 3-0. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2025/2026. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport. sport.virgilio.it Moviola Inter-Cagliari: per Marchetti una serata facile facebook ’ - + @tancredipalmeri #sportitalia #inter #cagliari x.com