All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu interrompe la serie di vittorie, con il Torino che riesce a recuperare da uno svantaggio di 0-2, raggiungendo un pareggio 2-2. Thuram e Bisseck portano avanti i padroni di casa, mentre Simeone e Vlasic, dal dischetto, rispondono agli ospiti. La partita si conclude con un risultato che lascia l'Inter in attesa di successi futuri per avvicinarsi alla conquista dello scudetto numero ventuno.

A Thuram e Bisseck rispondono Simeone e Vlasic (dal dischetto). TORINO - All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu rallenta la propria corsa verso la matematica conquista dello scudetto numero ventuno. Il definitivo 2-2 è il risultato dei venti minuti finali di fuoco del Torino e dell'inaspettato blackout dei nerazzurri, avanti fino al 70' di due reti. A rimontare i gol di Thuram e Bisseck ci hanno pensato Simeone e Vlasic (su rigore). Entrambe le squadre hanno disputato un match dai due volti. Un Toro inizialmente spento si è trasformato nella seconda parte della ripresa, anche per merito dei cambi di D'Aversa; l'Inter, invece, ha perso di lucidità dopo aver avuto il totale controllo delle operazioni per un tempo e mezzo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2

Inter - Torino 2-1 ange-yoan bonny & andy diouf goals

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