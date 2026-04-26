Nel match di oggi, il Torino è riuscito a recuperare dallo svantaggio iniziale contro l’Inter, portando a casa un pareggio per 2-2 al Grande Torino. L’Inter si è portata avanti con un gol nel primo tempo, ma nel finale il Torino ha segnato due reti in meno di venti minuti, pareggiando i conti. Con questo risultato, il Napoli si trova ora a meno dieci punti dalla vetta della classifica.

Torino, 26 aprile 2026 - Non c'è stato il colpo del ko per l'Inter. La capolista è stata fermata sul pareggio dal Torino per due a due, con una rimonta subita negli ultimi venti minuti di partita. Nerazzurri in controllo per oltre un'ora e meritatamente avanti con Thuram e Bisseck, con gioco, atteggiamento e possesso palla, poi la reazione granata avviata da Simeone e completata da Vlasic su un discusso rigore per tocco di mano di Augusto e concesso con l'on field review. L'Inter conserva comunque dieci punti di vantaggio sul Napoli e vincendo domenica si assicurerebbe il ventunesimo Scudetto della storia. Manca comunque poco alla squadra di Chivu che è sempre più vicina al doblete stagionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Toro rimonta l'Inter: al Grande Torino è 2-2. Napoli a meno dieci

Notizie correlate

Il Toro punta sullo stadio Grande Torino: presentata manifestazione di interesse al Comune e stretto accordo col PolitecnicoIl Torino Fc ha formalizzato al Comune di Torino una manifestazione di interesse preliminare per lo sviluppo strategico dello stadio Olimpico Grande...

Scudetto, riecco il Napoli: sorpasso al Milan, Conte ora è a meno 6 dall'InterAntonio Conte ha riaperto la corsa scudetto, con parole sue: «Nessuno può impedirci di guardare avanti, mettiamo pressione a chi ci precede», ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: D'Aversa: Torino, pretendo e offro coraggio; Dalla finale di Coppa Italia al sogno scudetto: l’Inter fa tappa a Torino; Il Torino Women torna in Serie C dopo 5 anni, Toro vittoria con sorpasso, Juve sempre più prima; Primavera, Genoa-Torino 4-2: granata costretti ad alzare bandiera bianca.

Il Toro rimonta l'Inter: al Grande Torino è 2-2. Napoli a meno dieciNerazzurri avanti di due gol con Thuram e Bisseck, poi la rimonta del Torino con Simeone e Vlasic, su rigore. La capolista a più dieci sul Napoli e domenica potrebbe arrivare l'aritmetica per lo Scude ... sport.quotidiano.net

Zapata: Continuare così per arrivare pronti al derbyL'attaccante del Torino ha commentato così il pareggio ottenuto in rimonta contro l'Inter al termine di una prova combattuta ... toro.it

È pazzesco che dallo stadio Grande Torino si veda nitida la basilica di Superga #TorinoInter x.com

Tutto pronto al Grande Torino, inizia #TorinoInter - facebook.com facebook