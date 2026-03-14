Allegri ha affermato che per conquistare lo scudetto bisogna concentrarsi esclusivamente sul proprio percorso, sottolineando che con 60 punti non si otterranno risultati. Ha commentato che non si tratta di tentare la fortuna, ma di rispettare le proprie responsabilità in campo, lasciando intendere che la rimonta passa attraverso un impegno costante e senza distrazioni.

“Non è una questione di provarci, noi dobbiamo fare il nostro, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c’è una squadra che ha 7 punti di vantaggio”. Così Massimiliano Allegri sullo scudetto, dopo la vittoria contro l’Inter e alla vigilia della sfida tra il suo Milan e la Lazio in programma all’Olimpico domani, domenica 15 marzo, alle 20:45. L’allenatore rossonero ha risposto a diverse domande sul discorso scudetto riaperto dopo la vittoria per 1-0 nel derby. “E comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite “, ha precisato che poi è tornato sul discorso Inter. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è un solo modo per raggiungere l’Inter e vincere il campionato”: Allegri torna sulla rimonta scudetto

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