L’Inter frena | il Torino rimonta da 0-2 a 2-2 Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto | Le combinazioni

L'Inter ha iniziato bene la partita, andando sopra di due gol nel primo tempo, ma nel secondo tempo il Torino è riuscito a recuperare e ha pareggiato 2-2. La partita si è svolta nello stadio Olimpico di Torino, con i nerazzurri che avevano condotto fino al 65esimo. Dopo questa partita, l'Inter deve ancora vincere contro il Parma per avere la certezza di conquistare lo scudetto.

Da 0-2 a 2-2. L’Inter va sopra di due gol, poi si rilassa e il Torino rimonta. I nerazzurri di Cristian Chivu frenano nel match delle 18 dello stadio Olimpico di Torino dopo una partita condotta fino al 65esimo. Poi un crollo più mentale che fisico. Ma rimane comunque un pareggio quasi ininfluente ai fini della classifica e per quanto riguarda il discorso scudetto. L’Inter sale a 79 punti, il Napoli accorcia a -10, ma ai nerazzurri basterà vincere la sfida contro il Parma a San Siro in programma domenica prossima per festeggiare aritmeticamente la vittoria del campionato e non rinviare di una settimana la festa scudetto. Chivu aveva deciso di fare un po’ di turnover dopo le fatiche di Coppa Italia di martedì, lasciando a riposo Mkhitaryan, Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito e schierando dall’inizio Darmian, Sucic e Bonny.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto | Le combinazioni Notizie correlate Leggi anche: L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto Leggi anche: L'Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A: il Sassuolo frena il Como. L’Inter liquida il Cagliari e consolida il primato; SportMediaset: Trump frena l'Italia: Azzurri al Mondiale? Non ci penso Video; Lautaro freme ma l’Inter frena: le tappe per il rientro e il nuovo grande obiettivo del Toro; Chivu contro Fabregas: l’Inter vuole due titoli, il Como per l’Europa. Serie A: l'Inter frena con il Toro, Chivu ad una vittoria dal titoloTorino-INTER 0-1! Rete di Thuram. Dimarco pennella per Thuram, il francese insacca di testa. Torino-INTER 0-2! Rete di Bisseck. Corner battuto da Dimarco, colpo di testa vincente di Bisseck. TORINO-I ... ansa.it L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2TORINO (ITALPRESS) - All'Olimpico Grande Torino, l'Inter di Chivu rallenta la propria corsa verso la matematica conquista dello scudetto numero ventuno. Il ... italpress.com FRENA L'INTER CONTRO IL TORINO: ADESSO MANCANO 3 PUNTI PER IL TRICOLORE - facebook.com facebook Muharemovic-Inter, Giovanni Carnevali a DAZN frena: "Per Muharemovic è vero che ci sono delle situazioni in corso anche se leggo già di accordi presi con alcuni club. Noi con alcuni club non abbiamo ancora mai parlato. L'obiettivo non è assolutamente que x.com