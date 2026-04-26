Influencer morta a Londra dopo essere stata investita | cosa è successo fuori dal locale di Soho

Una giovane influencer è deceduta a Londra dopo essere stata investita al di fuori di un locale nel quartiere di Soho. L'incidente è avvenuto dopo una serata trascorsa con amici in discoteca, e le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'investimento. La vittima è stata soccorsa dai presenti e trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire l’accaduto.

Influencer morta Londra, tragedia dopo la serata in discoteca. Una serata tra amici si è trasformata in tragedia nel cuore di Soho. Una influencer morta a Londra, investita da un’auto insieme ad altri pedoni fuori da un locale, è deceduta dopo sei giorni di ricovero in ospedale. La vittima è Klaudia Zakrzewska, 32 anni, nota sui social con il nome klaudiaglam, residente a Dubai ma presente nella capitale britannica per alcuni giorni insieme a un gruppo di amici. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’esterno di una discoteca, poco dopo l’uscita della donna dal locale. Un momento apparentemente normale che, in pochi istanti, ha assunto contorni drammatici.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Influencer morta a Londra dopo essere stata investita: cosa è successo fuori dal locale di Soho Notizie correlate Donna morta dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Bricherasio: incidente stradale**Un’italiana di 67 anni è morta a Bricherasio, sulla circonvallazione, dopo essere stata investita da un’auto. Bimba di 10 mesi di Rieti morta dopo essere stata soffocata dal padre mentre dormivano nello stesso lettoUna bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime e stato di ipossia al Policlinico Gemelli di Roma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna; Lite tra influencer in un club di Londra, Rielle sale in auto e investe Klaudia Glam: Follia per un uomo. Lei è gravissima; Londra, influencer investita fuori da una discoteca: arrestata una donna per tentato omicidio. Lite tra influencer in un club di Londra, Rielle sale in auto e investe Klaudia Glam: «Follia per un uomo». Lei è gravissimaUn triangolo amoroso finito in tragedia nel cuore di Londra. La nota influencer Rielle è stata arrestata con l'accusa di aver investito deliberatamente la rivale Klaudia al ... leggo.it Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donnaArrestata influencer a Londra, con la sua auto avrebbe investito tre passanti dopo una lite avvenuta in un nightclub della zona ... virgilio.it La nonna di J-Hope dei BTS è morta poco prima del concerto. Il cantante coreano si è emozionato ricordandola e anche sua sorella, l’influencer Jiwoo, ha voluto ricordarla sui social. - facebook.com facebook