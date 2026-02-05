Terribile incidente a Bricherasio | donna investita da un' auto morta
Questa sera a Bricherasio una donna è stata investita da un'auto sulla circonvallazione. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di capire come sia successo.
Una donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma senza successo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, che indagano sulla dinamica. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedale Incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia a Exilles: tir cisterna carico di sostanze pericolose perde il rimorchio, lungo intervento di travaso🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Bricherasio Incidente
Terribile incidente a Vinovo: donna investita da un'auto, è in condizioni critiche
Un incidente si è verificato oggi a Vinovo, lungo via Stupinigi, dove una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.
Incidente sull'Appia: morta la donna investita da un'auto
Terribile incidente sul lavoro Operaio di 57 anni sarebbe rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra durante il turno di lavoro. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.