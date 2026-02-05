Terribile incidente a Bricherasio | donna investita da un' auto morta

Questa sera a Bricherasio una donna è stata investita da un'auto sulla circonvallazione. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di capire come sia successo.

Una donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma senza successo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, che indagano sulla dinamica. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente sull'autostrada Torino-Pinerolo a Orbassano: auto sfonda il guardrail e si ribalta fuori carreggiata, conducente in ospedale Incidente sull'autostrada Torino-Bardonecchia a Exilles: tir cisterna carico di sostanze pericolose perde il rimorchio, lungo intervento di travaso🔗 Leggi su Torinotoday.it

