Terribile incidente a Bricherasio | donna investita da un' auto morta

Da torinotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Bricherasio una donna è stata investita da un'auto sulla circonvallazione. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarla. La polizia sta ascoltando testimoni e cercando di capire come sia successo.

Una donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero che hanno tentato a lungo di rianimarla, ma senza successo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Pinerolo, che indagano sulla dinamica.

