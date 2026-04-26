L’India sbarca con il cinema fatto dall’AI ennesima scelta sbagliata

L’India ha deciso di integrare l’intelligenza artificiale nella produzione cinematografica, dando vita a film realizzati con tecnologie di intelligenza artificiale. Questa scelta ha suscitato discussioni tra i professionisti del settore, considerando che si tratta di un passo innovativo nel modo di creare contenuti audiovisivi. Finora, l’utilizzo dell’AI nel cinema si era limitato a sperimentazioni e progetti di varia natura, ma ora si assiste a una produzione full AI.

Abbiamo già, più volte, analizzato l’utilizzo dell’AI nel mondo dell’arte, ma non eravamo mai arrivati a questo punto. L’idea di un film realizzato interamente con l’intelligenza artificiale, senza attori, set o grandi investimenti, viene presentata come una svolta epocale, ma appena ho letto la notizia, sono rimasta pietrificata. Dietro questa apparente innovazione si nasconde una domanda più scomoda, che voglio farvi, siamo davvero di fronte a un progresso, oppure a un impoverimento del cinema? La mia risposta la sapete già, ma oggi analizziamo un po’ la notizia. Negli ultimi mesi, l’industria indiana sta sperimentando sempre più con strumenti digitali capaci di ridurre tempi e costi.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’India sbarca con il cinema fatto dall’AI, ennesima scelta sbagliata Notizie correlate Verona, Sammarco con rammarico dopo il KO col Torino: «Ennesima occasione sprecata, vi spiego la scelta di Orban in panchina»Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare qui, a fine stagione…». Caro-carburanti, Codacons: Il governo non taglia le accise, scelta sbagliataPer affrontare il problema del caro-carburanti “il governo sceglie la strada sbagliata, rifiutando di tagliare le accise come prevede la normativa... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tesla: il Model Y L sbarca in India per soddisfare la domanda di SUV e famiglie numerose; Macfrut, l’intelligenza artificiale sbarca tra i filari: la nuova frontiera digitale per l'ortofrutta; Carlo Colombo firma la rinascita di Dragons of Walton Street: il lusso per bambini sbarca alla Design Week; L'auto più venduta in Cina sbarca in Italia, ma non costerà 8.500 euro... Gucci sbarca in India con una linea di sariDopo quelli di Banarsi, Kota e Kanjeeyaram, i più famosi stilisti indiani di abbigliamento etnico, le donne indiane potranno presto aggiungere un sari Gucci nel loro guardaroba. Lo segnala ... 01net.it Tutto il fascino della Corea del Sud sbarca al Festival dell’Oriente di COMO! Dalla raffinatezza delle tradizioni antiche all'energia della cultura moderna: lasciati trasportare nel cuore di Seoul senza lasciare il LarioFiere! COSA TI ASPETTA: DANZ - facebook.com facebook