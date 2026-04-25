Un'inchiesta ha portato all'indagine di un ex designatore degli arbitri, sospettato di aver preso parte a una frode sportiva. La vicenda riporta alla memoria gli scandali del passato nel calcio italiano, ma si inserisce nel contesto attuale, caratterizzato dall’uso del Var e di nuove tecnologie nel mondo arbitrale. Le indagini sono in corso e coinvolgono diversi aspetti legati ai protocolli e alle procedure adottate negli ultimi anni.

Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var (Assistente video dell’arbitro), tecnologia e protocolli. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agi, il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano con l’ipotesi di “concorso in frode sportiva”. L’iscrizione si inserisce in un’indagine più ampia che punta a verificare se alcuni episodi arbitrali siano stati influenzati da interferenze esterne, in violazione delle regole che disciplinano l’utilizzo del Var. Un’ipotesi investigativa ancora tutta da dimostrare, ma che, per la sua natura, richiama inevitabilmente precedenti pesanti nella storia del calcio italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”

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