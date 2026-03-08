Ultima corvè alla caserma di Monza Quelle due reclute arrestate proprio alla scadenza della naja

Finalmente sta per finire. Ancora un pugno di ore e non dovranno più ubbidire agli ordini, non dovranno più tirare a lucido gli stivali, mettersi in fila per mangiare, fare inutili marce e infiniti turni di servizio in piedi. Basta "signorsì". Ancora due giorni e la naja finisce. Ma per due soldati in servizio alla caserma di Monza, originari della Campania, quel lungo anno di servizio militare teneva ancora in serbo una brutta sorpresa degna di film come "Soldati- 365 all'alba" interpretato da Massimo Dapporto e Claudio Amendola nel 1987. I due giovani, arruolati come carristi nel 67° Battaglione meccanizzato "Montelungo" di stanza alla caserma IV Novembre di via Grigna, commisero una sciocchezza, una leggerezza che avrebbero pagato a caro prezzo.