Lillo Petrolo, noto per il suo percorso nel mondo dello spettacolo, ha recentemente ricevuto la nomina a Commendatore dal Presidente della Repubblica. La decorazione è stata conferita in occasione della Festa della Liberazione. La nomina, che riconosce il suo contributo pubblico, si aggiunge a una carriera che lo ha visto passare dal ruolo di ragioniere a quello di figura nota nel panorama artistico italiano.

? Cosa sapere Lillo Petrolo riceve la nomina a Commendatore dal Presidente Mattarella per la Liberazione.. L'artista condivide il riconoscimento su Instagram ironizzando sul precedente ruolo di ragioniere.. Lillo Petrolo ha ricevuto la nomina a Commendatore della dal Presidente Mattarella in occasione della 81a ricorrenza della Liberazione, trasformando un riconoscimento istituzionale in un momento di simpatia digitale. L’artista, noto al grande pubblico per la sua versatilità che spazia dalla recitazione alla conduzione radiofonica e televisiva, fino alla scrittura e al fumetto, ha condiviso con i propri follower un’immagine del certificato ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lillo, da ragioniere a Commendatore: il salto di status con ironia

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