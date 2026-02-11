Frode sul Bonus Facciate sequestrati 77 milioni di euro | il sistema gestito da un ragioniere

La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 77 milioni di euro legati a frodi sul Bonus Facciate. Le indagini hanno portato al sequestro di crediti d’imposta ottenuti in modo illecito, gestiti da un ragioniere. Si tratta di un maxi intervento che mira a fermare le irregolarità nel sistema e a recuperare i soldi indebiti.

Maxi sequestro da 76,9 milioni di euro relativi a crediti d'imposta connessi al Bonus Facciate e indebitamente ottenuti. Blitz della guardia di finanza ai danni di 33 persone di cui 19 indagate e 23 società, alcune delle quali con sede a Milano. La frode sul bonus facciate ideata dal ragioniereLe.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Le autorità hanno sequestrato crediti e beni per quasi 78 milioni di euro legati alla truffa sul “Bonus Facciate”.

Maxi frode sul Bonus Facciate: sequestri per ben 76,9 milioni | VIDEOSequestri per 76,9 milioni su frode Bonus Facciate: 19 indagati, 23 società coinvolte e immobili bloccati in tutta Italia. nordest24.it

Maxi frode da 77MILIONI: BONUS FACCIATE nel mirino della guardia di finanza, sigilli anche nel casertanoSecondo quanto emerso, i lavori per i quali erano stati richiesti i crediti d’imposta non sarebbero mai stati realizzati, per importi pari a milioni di euro ... casertace.net

Bonus facciate, sequestrati 506mila euro: lavori eseguiti in parte a Lucca e Pisa - facebook.com facebook

Truffa per oltre 200mila euro con i bonus facciate, chiesto il processo per sette imputati x.com