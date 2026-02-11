Frode sul Bonus Facciate sequestrati 77 milioni di euro | il sistema gestito da un ragioniere
La Guardia di Finanza ha sequestrato quasi 77 milioni di euro legati a frodi sul Bonus Facciate. Le indagini hanno portato al sequestro di crediti d’imposta ottenuti in modo illecito, gestiti da un ragioniere. Si tratta di un maxi intervento che mira a fermare le irregolarità nel sistema e a recuperare i soldi indebiti.
Maxi sequestro da 76,9 milioni di euro relativi a crediti d'imposta connessi al Bonus Facciate e indebitamente ottenuti. Blitz della guardia di finanza ai danni di 33 persone di cui 19 indagate e 23 società, alcune delle quali con sede a Milano. La frode sul bonus facciate ideata dal ragioniereLe.🔗 Leggi su Milanotoday.it
