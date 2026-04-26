Tadej Pogacar ha vinto per la terza volta consecutiva alla Liegi-Bastogne-Liegi, confermandosi come protagonista assoluto della corsa. La sua vittoria, annunciata anche dal direttore sportivo della squadra, rappresenta la sua quarta affermazione in questa classica delle Ardenne. La corsa ha visto il suo trionfo dopo aver già conquistato le edizioni precedenti, consolidando la sua presenza tra i più forti del circuito.

Calato il poker e infilato il tris consecutivo. Tadej Pogacar trionfa ancora una volta alla Liegi-Bastogne-Liegi e si conferma il padrone assoluto delle Ardenne. Lo sloveno infila la 13esima Classifica Monumento della carriera e cancella il secondo posto alla Parigi-Roubaix di due settimane fa. Nella speciale classifica, Eddy Merckx è sempre più vicino: tra i due ci sono sei titoli. In questo 2026 poi è la quarta vittoria su appena cinque corse disputate, dopo Strade Bianche, Milano Sanremo e Giro delle Fiandre. In totale fa 112 successi. Secondo sul traguardo di Liegi Paul Seixas, mentre chiude il podio Remco Evenepoel, sprofondato però a 1 minuto e 45 secondi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Liegi-Bastogne-Liegi, Pogacar padrone assoluto. La notizia è la conferma di Seixas: ora lo sloveno ha un avversario vero in più

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: Pogacar firma il poker, solo un super Seixas lo ha impensierito. Flop Evenepoel

Pogacar vs Evenepoel vs Seixas: lo spettacolo alla Liegi-Bastogne-LiegiLa stagione del grande ciclismo entra nel vivo con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, la quarta Classica Monumento dell’anno Nella nuova puntata di Bike...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Oggi la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono; Pogi vs Seixas: è l’alba di una Liegi (finalmente) interessante; Liegi Bastogne Liegi: percorso e partecipanti dell'edizione 2026; Gli sfidanti di Pogacar sono davvero credibili? Tutto sulla Liegi-Bastogne-Liegi 2026.

Liegi Bastogne Liegi 2026: Pogacar cala il poker, ma Seixas traccia il suo futuroIl resoconto della Liegi-Bastogne-Liegi 2026, tradizionale chiusura del Trittico delle Ardenne e della Campagna del Nord prima dell'estate dei grandi giri ... sport.virgilio.it

Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Pogacar cala il poker, Seixas fa sognare tutta la FranciaTadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 e ha così conquistato la ribattezzata Doyenne per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del 2021, ... oasport.it

Pogacar domina, ma nasce una nuova sfida Il campione del mondo conquista ancora la Liegi-Bastogne-Liegi: 4ª vittoria, la 3ª di fila. Un dominio totale. Ma stavolta qualcosa cambia Alle sue spalle resiste un 19enne: Paul Seixas, l’unico a tenere l - facebook.com facebook

Ciclismo, Pogacar vince la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Lo sloveno trionfa per la quarta volta #ANSA x.com