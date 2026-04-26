Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Demi Vollering per il tris

Oggi, domenica 26 aprile, si svolge la versione femminile della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa, che si aggiunge alla prova maschile, prevede la copertura televisiva e si svolge lungo il tradizionale percorso tra le due città. Tra le favorite figura Demi Vollering, che punta al terzo successo consecutivo in questa edizione. Gli orari e il percorso sono stati comunicati dagli organizzatori per permettere agli appassionati di seguire l’evento.

Oggi, domenica 26 aprile, la Liège-Bastogne-Liège terrà banco e la competizione femminile andrà a completare quanto fatto dagli uomini. Cala il sipario sulla stagione delle Classiche del Nord, giunta alla sua decima edizione, e le emozioni non mancheranno di certo su un percorso di 156 km. Andiamo a scoprire la gara odierna con percorso, programma e favorite. PERCORSO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI FEMMINILE 2026. Le atlete, come detto, affronteranno 156 chilometri, lungo un tracciato che propone dieci salite complessive. La prima parte di gara fungerà da fase di assestamento, ma già attorno ai -90 km il ritmo è destinato a cambiare drasticamente. Qui...🔗 Leggi su Oasport.it

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