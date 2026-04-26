Il ciclista Tadej Pogacar si è aggiudicato la 112ª edizione della Liegi–Bastogne–Liegi, una delle classiche più antiche e prestigiose del calendario. Il corridore del team UAE Emirates XRG ha completato i 259,5 chilometri in 5 ore, 50 minuti e 28 secondi, raggiungendo una media di 44,4 kmh. Con questa vittoria, Pogacar ha ottenuto il suo tredicesimo successo nel Totomonumento.

Il campione del mondo Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) ha conquistato per distacco la 112ma Liegi–Bastogne–Liegi completando i 259,5 chilometri in 5h50’28” alla media record di 44,4 kmh. La maglia iridata ha preceduto di 45”, sul traguardo di Quai des Ardennes, il 19enne francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) con il fiammingo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) terzo a 1’42”. E’ la quarta vittoria nella Doyenne per il fuoriclasse di Komenda. Grazie al successo odierno, Tadej ha raggiunto al secondo posto nell’albo d’oro della corsa l’italiano Moreno Argentin e lo spagnolo Alejandro Valverde, dietro a Eddy Merckx, unico a trionfare cinque volte nella Liegi.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: Tadej fa tredici al Totomonumento

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