Liegi-Bastogne-Liegi 2026 Pogacar trionfa in solitaria | Seixas secondo Evenepoel sul podio

Tappa di Liegi-Bastogne-Liegi 2026 vinta dallo sloveno Pogacar, che si impone in solitaria dopo aver attaccato su La Redoute e mantenuto il vantaggio nell’ultima parte della corsa. Al secondo posto si piazza Seixas, mentre Evenepoel completa il podio. La gara segue la delusione di Pogacar alla Roubaix, e in questa occasione si vede la sua strategia aggressiva e decisiva.

Lo sloveno domina la Doyenne dopo la delusione della Roubaix: attacco decisivo su La Redoute e allungo finale. Quarta vittoria in carriera, terza consecutiva Tadej Pogacar torna a imporsi nella Liegi-Bastogne-Liegi e lo fa da padrone assoluto. Il campione del mondo sloveno conquista in solitaria la 112esima edizione della Doyenne, riscattando la recente delusione della Parigi-Roubaix e confermandosi il riferimento assoluto nelle Classiche Monumento. Alle sue spalle chiude il giovane francese Paul Seixas, staccato di 43 secondi, mentre completa il podio il belga Remco Evenepoel. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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