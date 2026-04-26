Liegi-Bastogne-Liegi 2026 Pogacar | Bello vincere qui Seixas? Pensavo già alla volata

Il ciclista sloveno ha conquistato la vittoria alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, raggiungendo il suo quarto successo in questa gara, un risultato che lo mette in parità con due grandi campioni del passato. Durante la corsa, Pogacar ha commentato di aver trovato bello vincere in questa classica, e ha spiegato di aver già pensato alla volata in un momento della gara. La corsa si è svolta in Belgio il 26 aprile, attirando numerosi fan e appassionati.

Liegi (Belgio), 26 aprile 2026 - E sono 4, come Moreno Argentin e Alejandro Valverde: Tadej Pogacar cala il poker alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 dopo averla già vinta nel 2021, nel 2024 e nel 2025 e lo fa battendo Paul Seixas, da molti indicato come il suo possibile successore, e Remco Evenepoel, il grande deluso di giornata a maggior ragione dopo quanto accaduto dopo 3 km di corsa, una caduta che ha spezzato in due il gruppo, eliminandogli dalla scena gli altri due rivali di giornata. Prima del clamoroso ritorno di entrambi e, soprattutto, di un Pogacar che tra Cote de la Redoute e Cote de la Roche-Aux-Faucons ha fatto la differenza. Le dichiarazioni di Pogacar.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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