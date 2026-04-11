La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si terrà domenica 26 aprile, segnando la conclusione del Trittico delle Ardenne, che comprende anche altre due corse. La classica di primavera si svolge lungo un percorso che attraversa le colline della regione e rappresenta l’ultima delle quattro prove monumento in calendario. La competizione coinvolge numerosi ciclisti professionisti, con alcuni favoriti già annunciati. La diretta sarà trasmessa in diverse piattaforme sportive e televisive.

Il Trittico delle Ardenne si chiuderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta ed ultima Classica del Monumento. Lo scorso anno a trionfare fu, per la seconda volta consecutiva, Tadej Pogacar, che ora punta al tris. Scopriamo il percorso e i possibili favoriti. LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026: IL PERCORSO L’edizione di quest’anno si presenta un pò più dura delle precedenti, nei suoi 259 km in programma. La prima parte non dovrebbe creare troppi problemi, con le sole Cote de Saint Roch (1 km all’11,2%), e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La situazione cambierà decisamente con l’uscita da Vielsam, quando si entrerà negli ultimi 90 km del percorso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla

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Dal Wielerclub Wattage: 'Ecco perché Pogacar non sarà in forma ottimale alla Liegi Bastogne Liegi. Quindi la corsa a Liegi potrebbe essere davvero emozionante' Link nel primo commento. - facebook.com facebook