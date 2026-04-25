Liegi-Bastoglne-Liegi 2026 Pogacar contro Evenepoel e Seixas | percorso favoriti e orari tv

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si svolgerà dal 24 al 27 aprile, con un percorso che attraversa le colline delle Ardenne. La corsa sarà composta da quattro tappe, tra cui una cronometro e diverse salite impegnative. Tra i favoriti ci sono i ciclisti di punta del circuito internazionale, con attenzione particolare a due grandi nomi che si sfideranno lungo le strade belghe. Gli orari delle dirette televisive sono stati già comunicati dalle emittenti sportive.

Roma, 25 aprile 2026 – La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 completa il trittico delle Ardenne e chiude il quadro delle classiche di primavera, lasciando spazio da inizio maggio al Giro d’Italia, dove Giulio Pellizzari, fresco di vittoria al Tour of the Alps, è la promessa italiana al cospetto di Jonas Vingegaard, il grande favorito. Ci si penserà tra dieci giorni. Ora è tempo della Doyenne, la Decana, ovvero la più antica tra le classiche dato che la prima edizione risale al 1892. La corsa ha mantenuto intatto il suo fascino storico: oltre 259 chilometri tra salite iconiche e continui saliscendi che mettono alla prova resistenza, strategia e classe pura.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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