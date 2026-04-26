Oggi si svolge la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta classica monumento della stagione ciclistica. La corsa si svolge in Belgio e vede al via alcuni tra i più noti corridori del circuito internazionale. La gara prevede un percorso impegnativo con numerosi saliscendi e tratti di montagna. Tra i favoriti ci sono alcuni atleti con alle spalle vittorie e ottimi piazzamenti nelle recenti competizioni. L'evento sarà trasmesso in diretta televisiva con orari specifici.

È il giorno della Doyenne. In scena oggi la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta Classica Monumento della stagione. In terra belga non mancherà assolutamente lo spettacolo vista una startlist di qualità eccelsa. Andiamo a scoprire la gara odierna con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026 DALLE 10.00 PERCORSO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026. L’inizio, teoricamente, non dovrebbe creare particolari ostacoli al gruppo, i quali affronteranno le prime asperità con le Côte de Saint-Roch (1 km all’11,2%) e Col de Haussire (3,9 km al 6,8%). La chiave di volta sarà con l’uscita da Vielsam, che sarà il preludio degli ultimi 90 chilometri, contrassegnati da ben 9 côte, molte di queste da affrontare a distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pogacar sfida Evenepoel e Seixas

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