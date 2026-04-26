Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in TV orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming | i favoriti

Da fanpage.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 10:00 prende il via la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una delle classiche delle Ardenne in Belgio. La corsa prevede un percorso di circa 259 chilometri con partenza e arrivo nella stessa città, con il traguardo atteso intorno alle 16:45. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, consentendo agli appassionati di seguire il passaggio dei ciclisti lungo il tracciato.

La Liegi-Bastonge-Liegi scatta oggi alle 10:00 per percorrere 259 delle Ardenne belghe con arrivo fissato attorno alle 16:45. Alla Doyenne 2036 oltre a Pogacar e Evenepoel si è iscritto nella lista dei protagonisti anche il 19enne Paul Seixas. Diretta in chiaro sulla Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it

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