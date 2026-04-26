Liegi-Bastogne-Liegi | 156 atlete e 10 salite per il trono di Vollering

Domani si svolge la decima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile, con 156 atlete al via da Bastogne. La gara copre 156 chilometri e comprende dieci salite nel territorio belga. Tra le favorite ci sono Demi Vollering e Paula Blasi, che si confronteranno con le rappresentanti della squadra SD Worx, coinvolte nella competizione lungo le salite. La corsa si preannuncia aperta e combattuta fino al traguardo.

? Cosa sapere 156 atlete partono da Bastogne per la decima Liegi-Bastogne-Liegi su 156 chilometri.. Demi Vollering e Paula Blasi sfidano il duo SD Worx sulle dieci salite belghe.. Le 156 atlete in gara per la decima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi femminile si preparano a sfidare i tornanti del Belgio partendo da Bastogne, con Demi Vollering che punta a dominare il percorso verso Liegi. La stagione delle Classiche del Nord volge al termine con una sfida di altissimo livello tecnico e fisico. Il tracciato previsto per questa domenica prevede un totale di 156 chilometri di percorrenza, un cammino che vedrà le cicliste affrontare dieci salite cruciali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liegi-Bastogne-Liegi: 156 atlete e 10 salite per il trono di Vollering Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026: nuovo percorso, un finale brutale di salite?? Cosa sapere Liegi-Bastogne-Liegi 2026 prevede un percorso di 269,5 km con nuove salite. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: Demi Vollering contro tutte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Liegi Bastogne Liegi con Barale chiude le ‘classiche del nord’; Demi Vollering si può battere? Le favorite per la Liegi-Bastogne-Liegi; La stagione delle Classiche si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering contro tutte. L’Italia punta su Trinca Colonel; Ciclismo / Domani è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi: Magnaldi, Mattio e Sobrero al via della Doyenne. LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2026 in DIRETTA: duello Pogacar-Evenepoel, ma Seixas fa già pauraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi 2026. La corsa ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Liegi-Bastonge-Liegi scatta oggi alle 10:00 per percorrere 259 delle Ardenne belghe con arrivo fissato attorno alle 16:45 ... fanpage.it Ricordate la volata della Liegi Bastogne Liegi femminile di un anno fa Kimberley Le Court Pienaar è diventata la prima ciclista africana nella storia a vincere una "Monumento" del ciclismo, sia tra le donne che tra gli uomini Anche quest’anno non x.com Paul Seixas è uno dei grandi favoriti per la Liegi-Bastogne-Liegi di domani. - facebook.com facebook