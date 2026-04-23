Liegi-Bastogne-Liegi 2026 | nuovo percorso un finale brutale di salite

La Liegi-Bastogne-Liegi 2026 si svolgerà su un percorso di 269,5 chilometri, con l’introduzione di nuove salite. Nove ascese saranno concentrate negli ultimi 90 chilometri, modificando il finale della centodicesima edizione. La modifica del tracciato mira a rendere più impegnativa la corsa e a influenzare le strategie dei partecipanti. La gara si svolgerà in Belgio, coinvolgendo diversi territori e paesaggi caratteristici della regione.

?? Cosa sapere Liegi-Bastogne-Liegi 2026 prevede un percorso di 269,5 km con nuove salite. Nove ascese negli ultimi 90 chilometri cambiano la tattica della centodicesima edizione. La centodicesima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi, una delle tre classiche delle Ardenne e uno dei cinque monumenti del ciclismo, si prepara a sfidare i corridori su un percorso di 269,5 km che punta a cambiare gli equilibri della corsa. Il tracciato approvato per l'appuntamento del 2026 non si limiterà a seguire le .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liegi-Bastogne-Liegi 2026: nuovo percorso, un finale brutale di salite Notizie correlate Liegi-Bastogne-Liegi 2026: la sfida brutale tra le ArdenneLa domenica 26 aprile 2026, il cuore pulsante del ciclismo mondiale si sposterà sulle aspre creste della Vallonia per la Liegi-Bastogne-Liegi, la... Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederlaIl Trittico delle Ardenne si chiuderà domenica 26 aprile con la Liegi-Bastogne-Liegi 2026, quarta ed ultima Classica del Monumento. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Liegi Bastogne Liegi 2026: Percorso, programma, orari e dove vedere la corsa in diretta tv e streaming · Ciclismo su strada; Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il percorso (Altimetria e Planimetria); Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar sfida Evenepoel e Seixas. La guida completa. Liegi-Bastogne-Liegi 2026: il percorso ai raggi X. Tracciato più duro per i protagonistiManca sempre meno alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026, una delle cinque classiche monumento e delle tre classiche delle Ardenne giunta alla sua centododicesima ... oasport.it Liegi-Bastogne-Liegi 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvLa Decana delle Classiche Monumento - la Liegi-Bastogne-Liegi 2026 - vedrà lo scontro diretto tra Poga?ar e Seixas, ma occhio agli outsider ... bikeitalia.it Domenica 26 aprile si corre la Liegi-Bastogne-Liegi la più antica gara di ciclismo, denominata anche la “decana”. Il racconto, le curiosità e dove vederla in tv sul numero di Telesette in edicola #ciclismo #raidue #inedicola #dueruote #telesette - facebook.com facebook 21/04/2002 – Paolo Bettini vince la Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo. Sul podio anche Stefano Garzelli e Ivan Basso #accaddeoggi x.com