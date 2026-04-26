Liegi-Bastogne-Liege | Evenepoel punta tutto sul riscatto in Belgio

Remco Evenepoel si prepara a partecipare alla Liegi-Bastogne-Liege, corsa di ciclismo in Belgio prevista per domenica prossima. L’atleta ha dichiarato di voler ottenere un risultato positivo dopo alcune competizioni recenti. La gara si svolgerà su un percorso di circa 260 chilometri, con partenza e arrivo nella stessa città, attraversando diverse zone collinari del paese.

? Cosa sapere Remco Evenepoel punta alla vittoria nella Liegi-Bastogne-Liege di domenica prossima in Belgio.. Il corridore Red Bull-Bora-Hansgrohe punta al riscatto dopo il 59° posto dell'anno scorso.. Remco Evenepoel punta al trionfo nella Liegi-Bastogne-Liege di domenica prossima, puntando tutto su una forma fisica superiore rispetto alla stagione precedente dopo la vittoria ottenuta nell’Amstel Gold Race. Il corridore del team Red Bull-Bora-Hansgrohe ha espresso una fiducia rinnovata in vista della classica belga, lasciandosi alle spalle l’esperienza negativa dell’anno scorso quando si classificò al 59° posto, chiudendo con oltre tre minuti di distacco rispetto al vincitore Tadej Poga?ar.🔗 Leggi su Ameve.eu

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