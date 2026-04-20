Domenica 26 aprile si terrà la classica ciclistica Liegi-Bastogne-Liegi, una delle corse più conosciute nel calendario internazionale. La gara coprirà 259,5 chilometri tra le colline belghe, attraversando l’area delle Ardenne. Due grandi favoriti, uno proveniente dal Belgio e l’altro dallo Slovenia, sono pronti a sfidarsi per il titolo. La competizione rappresenta il punto finale del Trittico delle Ardenne, un evento che attira molti appassionati di ciclismo.

Il ciclismo mondiale si prepara a vivere uno dei suoi momenti più iconici: domenica 26 aprile, la Liegi-Bastogne-Liegi porterà i suoi corridori attraverso 259,5 chilometri di aspre salite belghe, segnando il culmine del celebre Trittico delle Ardenne. La centdodicesima edizione della storica corsa in linea vedrà la partenza da Liegi alle ore 10:00, con una conclusione prevista per le 16:20 circa dopo un percorso impegnativo che attraversa le belga città del percorso. L’incognita dei favoriti e l’ombra del campione sloveno. Le attese per questa edizione sono altissime, alimentate da un elenco di protagonisti che promette duelli serrati sulle pendenze delle Ardenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liegi-Bastogne-Liegi: Pogacar e Evenepoel per il trono delle Ardenne

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