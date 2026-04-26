Il 19 aprile, a Soho, un ex concorrente di X Factor ha investito e ucciso un influencer. La persona al volante, un uomo, è stata sottoposta a custodia cautelare con l’accusa di omicidio e guida in stato di ebbrezza. L’incidente ha coinvolto anche un’altra persona, identificata come influencer, e si è verificato in un'area di elevate attività commerciali. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

? Cosa sapere L'ex star di X Factor Carrington investe l'influencer Zakrzewska a Soho il 19 aprile.. La conducente è in custodia cautelare per omicidio e guida in stato di ebbrezza.. La morte di Klaudia Zakrzewska, influencer di 32 anni, avviene a sei giorni dall’investimento avvenuto alle 4:30 del mattino del 19 aprile nel quartiere londinese di Soho, fuori dall’Inca nightclub. La conducente della Mercedes coinvolta nel sinistro è Gabrielle Carrington, ex partecipante di X Factor, la cui posizione giudiziaria è stata aggiornata dalla Metropolitan Police, che ha trasformato l'accusa di tentato omicidio in omicidio a seguito del decesso della vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lidia per un uomo, l’ex star di X Factor investe e uccide l’influencer

Notizie correlate

Litigano nel locale perché si contendono lo stesso uomo, all’uscita la rivale sale in macchina e la investe con l’auto: morta l’influencer Klaudia Zakrzewska, indagata un’ex concorrente di X FactorKlaudia Zakrzewska, influencer di 32 anni, è morta a sei giorni dall’investimento avvenuto alle 4:30 del mattino del 19 aprile fuori dall’Inca...

Investe un uomo e lo uccide, poi scende dall’auto e abbraccia disperato la moglie: il dramma nel vicentinoGilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso da un'auto ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, mentre attraversava le strisce pedonali.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Pier Luigi Pasino: tutto quello che Enrico Poët mi ha lasciato; La legge di Lidia Poët 3, recensione: la stagione finale è la più coraggiosa; La Legge di Lidia Poët ai titoli di coda; La Legge di Lidia Poët – Una serie che da voce alle donne.

La legge di Lidia Poët 3, la stagione finale è la più bella: l'ultima battaglia dell'eroina punk dell'800 fotografa il presente e ci fa sperare in un futuro miglioreDal 15 aprile su Netflix arriva la terza ed ultima stagione de La legge di Lidia Poët, la serie con Matilda De Angelis che attraverso l'800 ci parla del presente ... vogue.it

A che ora esce la Legge di Lidia Poet 3 su NetflixLa battaglia per l'emancipazione di Lidia Poët giunge al termine. Ecco le anticipazioni sull'ultimo capitolo Netflix e i nuovi volti che stravolgeranno la vita della protagonista ... skuola.net

Riccardo Negri Lidia Culpo e Fabrizia Zaffanella hanno presentato tutti i loro candidati. Formalizzate altre due liste di Azzi - facebook.com facebook