Investe un uomo e lo uccide poi scende dall'auto e abbraccia disperato la moglie | il dramma nel vicentino
Gilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, quando attraversava le strisce pedonali. La vettura, che procedeva a una velocità elevata, non è riuscita a frenare in tempo. Dopo l’incidente, il conducente è sceso dall’auto e ha abbracciato disperato la moglie di Ongaro, presente sul posto. La scena si è svolta davanti a molti passanti che hanno assistito alla tragica scena. La famiglia della vittima è sotto shock per quanto accaduto.
Gilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso da un'auto ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, mentre attraversava le strisce pedonali.
