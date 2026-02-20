Investe un uomo e lo uccide poi scende dall'auto e abbraccia disperato la moglie | il dramma nel vicentino

Gilberto Ongaro, 68 anni, è stato investito e ucciso ieri a Villaverla, in provincia di Vicenza, quando attraversava le strisce pedonali. La vettura, che procedeva a una velocità elevata, non è riuscita a frenare in tempo. Dopo l’incidente, il conducente è sceso dall’auto e ha abbracciato disperato la moglie di Ongaro, presente sul posto. La scena si è svolta davanti a molti passanti che hanno assistito alla tragica scena. La famiglia della vittima è sotto shock per quanto accaduto.