I residenti e i visitatori dei Lidi Nord di Ravenna si sono trovati senza acqua questa mattina, con molte persone costrette a usare taniche per approvvigionarsi e a fronteggiare disagi vari. Secondo quanto comunicato, il problema sarebbe dovuto a un intervento programmato che si sarebbe poi complicato a causa di un imprevisto. La situazione ha creato disagio tra chi si preparava a trascorrere la giornata in spiaggia.

Ravenna, 26 aprile 2026 – Mentre molti ravennati, complici il bel tempo e il giorno festivo, si mettevano in auto in direzione mare, i Lidi Nord ieri si sono svegliati con una brutta sopresa. La riparazione della conduttura dell’acqua lungo via Baiona, programmata per venerdì sera e che si sarebbe dovuta concludere entro la mezzanotte, era tutt’altro che conclusa. Anzi c’era stato un ulteriore guasto. E così dai rubinetti di Marina Romea, Porto Corsini e Casal Borsetti usciva solo un rivolo d’acqua, più o meno consisente in base alla posizione, con Marina Romea che ha registrato i maggiori disagi. “Alle 7 sono arrivata, ho provato a fare qualche caffé, poi ho rinunciato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lidi nord a Ravenna senz’acqua, taniche e disagi: “Lavoro programmato poi doppio imprevisto”

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