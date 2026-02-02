Prenestino senz'acqua caos e disagi | code alle autobotti supermercati presi d'assalto | Taniche finite

Il quartiere Prenestino si trova nel caos. L’acqua scarseggia da giorni, e le persone si radunano in fila alle autobotti per rifornirsi. I supermercati sono presi d’assalto, e molte bottiglie sono già finite. Stamattina, all’autobotte del Pigneto, alcuni si sono trovati senza più nulla da mettere in casa: “A un certo punto è finita anche l’autobotte”, raccontano. La situazione resta complicata, con code lunghe e disagi crescenti per i residenti.

