Prenestino senz'acqua caos e disagi | code alle autobotti supermercati presi d'assalto | Taniche finite

Il quartiere Prenestino si trova nel caos. L’acqua scarseggia da giorni, e le persone si radunano in fila alle autobotti per rifornirsi. I supermercati sono presi d’assalto, e molte bottiglie sono già finite. Stamattina, all’autobotte del Pigneto, alcuni si sono trovati senza più nulla da mettere in casa: “A un certo punto è finita anche l’autobotte”, raccontano. La situazione resta complicata, con code lunghe e disagi crescenti per i residenti.
File all'autobotte del Pigneto: "A un certo punto è finita anche l'autobotte. Non si trovano bottiglie nemmeno al supermercato. Ora siamo almeno 50 in fila".🔗 Leggi su Fanpage.it
Guasto in via Prenestina, autobotti prese d'assalto: residenti in fila con carrelli e taniche
Lungo la via Prenestina, i residenti si sono messi in fila con bottiglie, taniche e secchi per raccogliere acqua.
Via Prenestina, si rompe una tubatura: interi quartieri senz'acqua. Cosa è successo e quando verrà riparato il guastoPersi 50mila litri d'acqua a causa di un guasto all'altezza del civico 916 di via Prenestina. Tecnici a lavoro, scuole chiuse e file alle autobotti ... romatoday.it
Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acquaChiuso un tratto di via Prenestina da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Sul posto il personale dei vigili del fuoco e della polizia locale ... romatoday.it
Via Prenestina è un lago per il guasto di una conduttura. Due municipi senza acqua. Qui tutti gli aggiornamenti https://www.romatoday.it/~go/i/55589141813563 - facebook.com facebook
Via Prenestina è un lago: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Palazzi senz'acqua ift.tt/9BGmvV3 x.com
