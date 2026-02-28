Monreale senz’acqua per un guasto elettrico | disagi in centro e in periferia

A Monreale l’interruzione dell’acqua riguarda sia il centro che le zone periferiche. L’AMAP ha comunicato che il guasto elettrico al Pozzo Termini ha impedito il riempimento del serbatoio “Croce”, causando la sospensione della normale distribuzione idrica. La mancanza di approvvigionamento si è verificata a partire dalla giornata odierna e interessa tutte le utenze della zona.

Monreale – L’AMAP informa che a Monreale, a causa dell’interruzione dell’alimentazione del Pozzo Termini, non è stato possibile effettuare il necessario accumulo al serbatoio “Croce” per la normale erogazione idrica. • Distretto Favara: vie Pezzingoli, Linea Ferrata, Cretazze, Favara e zone limitrofe; • Distretto Ranteria: Centro Storico, piazza Vittorio Emanuele, via B. D’Acquisto, P. Novelli, B. Manfredi e zone limitrofe; • Via Esterna Spartiviolo; • C.da Strazzasiti; • C.da Real Celsi; • C.da Miccini. Ogni ulteriore aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it o chiamando il numero verde 800-915333. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale senz’acqua per un guasto elettrico: disagi in centro e in periferia Fuorigrotta senz’acqua per un guasto: scuole chiuse e disagi nel quartiereMattinata difficile a Fuorigrotta, dove un’interruzione improvvisa del servizio idrico ha lasciato senz’acqua numerosi residenti. Arco di Travertino, vigilia di Natale senz'acqua per un guasto: disagi per i residentiDalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, si moltiplicano le segnalazioni dei residenti rimasti senz’acqua proprio nel pieno della... Contenuti e approfondimenti su Monreale senz. Quartiere genovese senz'acqua per 12 oreDecine di palazzi senz'acqua per oltre dodici ore nella parte alta di Oregina per un guasto a un tubo in via Maculano. La conduttura si è rotta giovedì pomeriggio lasciando a secco i residenti. ansa.it Arco di Travertino, vigilia di Natale senz'acqua per un guasto: disagi per i residentiVigilia di Natale senz’acqua in zona Arco di Travertino. Dalla tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 dicembre, si moltiplicano le segnalazioni dei residenti rimasti senz’acqua proprio nel pieno della ... romatoday.it