L' icona della musica cubana Omara Portuondo madrina d' eccezione della terza edizione di Vuelvo al Sur

A settembre torna in Abruzzo la rassegna musicale dedicata alle sonorità del sud del mondo, intitolata “Vuelvo al Sur - La casa della musica del cuore”. Per l’edizione 2026, l’evento ha scelto come madrina d’eccezione Omara Portuondo, nota icona della musica cubana. La manifestazione si svolgerà in diverse location e proporrà una serie di concerti e incontri con artisti internazionali, confermando il suo focus sulle culture musicali del sud.

A settembre torna “Vuelvo al Surd-La casa della musica de del cuore”, la rassegna artistica abruzzese dedicata alle sonorità del sud del mondo che annuncia sin da ora il nome della madrina d'eccezione dell'edizione 2026. Parliamo di Omara Portuondo, 95 anni e icona della musica internazionaleUn.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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