Pamela collabora con Serena Brancale e Omara Portuondo per Aquello

Pamela ha avviato una collaborazione con Serena Brancale e Omara Portuondo per il brano intitolato “Aquello”. La cantante italiana si unisce alla cantante pugliese e alla celebre artista cubana in questo progetto musicale. La canzone rappresenta un’unione tra diversi stili e tradizioni, portando insieme artisti di diverse generazioni e background culturali. La loro collaborazione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui tempi di uscita o sui contenuti futuri.

ROMA – Pamela collabora con Serena Brancale e con la leggendaria Omara Portuondo per “Aquello”, uno dei brani più significativi e ambiziosi contenuti in “Sacro”, dando vita a un incontro artistico che unisce generazioni, culture e visioni musicali, con uno sguardo deciso verso il mercato internazionale. Pamela rappresenta il progetto musicale di Pamela D’Amico, e in “Aquello” trova una dimensione perfettamente coerente con il suo percorso: una sintesi tra eleganza interpretativa, ricerca e profondo legame con la tradizione latino-americana. Il brano si muove infatti nella direzione del mercato spagnolo e sudamericano, seguendo una traiettoria già percorsa con successo da artisti come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Pamela collabora con Serena Brancale e Omara Portuondo per “Aquello” Leggi anche: Sanremo 2026, Serena Brancale – «Qui con me»