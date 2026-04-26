Liberazione il giorno degli eroi | Cari giovani coltivate il dialogo

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, l’assessore ha ricordato il 25 aprile come simbolo della riconquista della libertà. Durante la cerimonia, ha rivolto un messaggio ai giovani incoraggiandoli a coltivare il dialogo. La giornata è stata dedicata a celebrare il valore della libertà e a riflettere sul suo significato storico e sociale. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e partecipazione.

"25 Aprile simbolo della riconquista della libertà". Così l’assessore Marco Gulinelli nel corso della celebrazione dell’81° anniversario della Liberazione. A promuovere le iniziative il ‘Comitato Celebrazioni 25 Aprile’ composto da Comune, Provincia e Prefettura, da Anpi, Associazione Partigiani cristiani, associazioni combattentistiche e patriottiche, autorità religiose, Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto, Comunità Ebraica, Istituto di Storia contemporanea, istituzioni scolastiche, movimenti femminili, Museo del Risorgimento e della Resistenza, rappresentanze delle forze dell’ordine e militari e ufficio scolastico provinciale....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Liberazione, il giorno degli eroi: "Cari giovani, coltivate il dialogo" Notizie correlate Leggi anche: "Cari giovani, donate il sangue" Smartphone e giovani in Giappone: a Toyoake limite di due ore al giorno per tutelare il sonno e il benessere del 97% degli iperconnessiA Toyoake, in Giappone, un'ordinanza consiglia massimo due ore quotidiane di smartphone nel tempo libero per tutelare sonno e salute L'articolo . Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Liberazione; Festa della Liberazione 2026; 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato. Liberazione, il giorno degli eroi: Cari giovani, coltivate il dialogoIl messaggio del prefetto mentre in piazza viene alzata la bandiera, Fabbri sul Social: Momento d’Unità. Corteo dal parco Coletta e sul Muretto del Castello la mostra ‘Per non dimenticare’. Pranzo a ... ilrestodelcarlino.it Il giorno della festa della Liberazione: Pagina fondante per la RepubblicaPartecipata cerimonia in città. Il prefetto Romeo: Giovani protagonisti del futuro della democrazia. Fabio: Riconosciamo il valore della nostra storia. Carletti: Questo è il giorno dei semi nei s ... lanazione.it 25 aprile, sempre. Perché la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo non è una semplice ricorrenza: è la memoria viva del patto fondativo della nostra Repubblica. È il coraggio di donne e uomini, molti giovanissimi, che seppero opporsi alla barbarie nazifascis - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com