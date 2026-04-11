In diverse scuole si stanno svolgendo incontri dedicati alla donazione di sangue e plasma, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti su questo gesto di solidarietà. Durante le sessioni, vengono illustrate le procedure e i benefici della donazione, suscitando un forte interesse tra i giovani che partecipano. Le attività si svolgono in collaborazione con enti sanitari e sono rivolte a coinvolgere i ragazzi in prima persona.

A scuola di ‘Donazione del Sangue e Plasma’. E tra i giovani alunni nasce subito un grande interesse intorno a questo gesto di altruismo. Gremita di studenti la lezioneconferenza a cura di Fatres Poggibonsi che si è svolta nell’Auditorium del Liceo Statale Scientifico, Classico e Scientifico Sportivo "Alessandro Volta" di Colle. In cattedra, la dottoressa Antonella Bertelli, medico e già consulente Fratres. In scaletta non solo le informazioni su questo grande gesto ma anche una bella lezione di educazione sanitaria su stili di vita, sugli abusi di droga e alcool, sulle malattie sessualmente trasmissibili, sulla pratica di tatuaggi e piercing. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Cari giovani, donate il sangue"

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