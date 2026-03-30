Smartphone e giovani in Giappone | a Toyoake limite di due ore al giorno per tutelare il sonno e il benessere del 97% degli iperconnessi

A Toyoake, in Giappone, un'ordinanza suggerisce di limitare l'uso degli smartphone a due ore al giorno per i giovani, con l'obiettivo di tutelare il sonno e il benessere. La misura riguarda il 97% degli adolescenti che sono iperconnessi e si inserisce in un intervento volto a ridurre gli effetti negativi dell'eccessivo utilizzo di dispositivi digitali sulla salute.

A Toyoake, in Giappone, un'ordinanza consiglia massimo due ore quotidiane di smartphone nel tempo libero per tutelare sonno e salute L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il Giappone mette un freno all’iper-connessione: lo smartphone si potrà usare solo due ore al giorno

Il 90% degli adolescenti usa lo smartphone a letto, l’esperto spiega i danni: “Cellulare sul comodino, l’errore che rovina il sonno”Luigi Ferini-Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, ha illustrato le conseguenze dell’abuso...

Contenuti utili per approfondire Smartphone e giovani in Giappone a...

Temi più discussi: Oltre lo schermo: il progetto che promuove un uso sano di smartphone e tablet da parte dei più giovani; Adolescenti e dispositivi oggi . Smartphone: dipendenza o opportunità?; Dipendenza da smartphone, tra scienza e tribunali il nodo Big Tech; La città irlandese dove i bambini stanno crescendo senza smartphone.

Uso intensivo dello smartphone tra giovani: rischi e soluzioniUn allarme dell'Aupi basato su dati Istat: proposte concrete per educazione digitale, informazione alle famiglie e regole più stringenti per le piattaforme ... tuobenessere.it

I giovani e lo smartphone. Luci ed ombre dell’era digitaleSTAFFOLILo smartphone è per noi giovani uno strumento estremamente attraente. Al suo interno è contenuto il nostro piccolo mondo fatto di studio, relazioni sociali, giochi. Proprio in virtù della sua ... lanazione.it

Trasformare la scuola in un campus per arginare la dipendenza dagli smartphone e dai social e prevenire le gravi ricadute sui futuri inserimenti inserimenti lavorativi degli studenti. Succede in un istituto di Dalmine in provincia di Bergamo. La dipenden… x.com

PER ANNI, l’e-commerce è stato raccontato come il luogo degli acquisti straordinari: il nuovo smartphone in promozione, l’elettrodomestico da sostituire,... Leggi l'articolo #ecommerce - facebook.com facebook