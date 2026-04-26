Liberazione de Magistris | Grave il supporto di Cantalamessa e Sangiuliano a Casapound

L’ex sindaco ha commentato con fermezza il sostegno di alcune figure pubbliche a un gruppo di estrema destra, definendo i fascisti sia criminali sia banditi dalla Costituzione italiana. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulla Festa della Liberazione e sul significato di quei valori. La discussione ha suscitato reazioni e polemiche tra diverse forze politiche e sociali.

“I fascisti sono banditi in un doppio significato: banditi nel senso di criminali e banditi dalla Costituzione italiana” con queste parole Luigi de Magistris entra a gamba tesa nel dibattito sulla remigrazione e sul significato della festa della Liberazione. L'ex magistrato ha rilasciato una.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A Gianni De Magistris il Gonfalone d’Argento della RegioneFIRENZE – Gonfalone d’argento a Gianni De Magistris, campione italiano, toscano, fiorentino, già nuotatore, pallanuotista e allenatore di pallanuoto. L’ex toga de Magistris solidarizza con i Carc accusati di terrorismo«Fin da allora, si trattava di una posizione che l’Autonomia sviluppava contro la lotta armata così come veniva definendosi da parte delle Brigate...