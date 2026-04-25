Un ex magistrato coinvolto nelle vicende giudiziarie si è espresso a sostegno di alcuni imputati accusati di terrorismo, in seguito alle recenti perquisizioni. L’ex figura istituzionale, che in passato ha ricoperto il ruolo di sindaco in una grande città, ha dichiarato di aver sempre sostenuto le persone considerate vulnerabili. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui si sono intensificate le attività investigative nei confronti del gruppo.

«Fin da allora, si trattava di una posizione che l’Autonomia sviluppava contro la lotta armata così come veniva definendosi da parte delle Brigate Rosse». «L’accusa di terrorismo è davvero inquietante e assai pesante. Le opinioni, anche quelle più deprecabili, non possono essere equiparate a condotte terroristiche». La prima dichiarazione è di Toni Negri, uno dei «cattivi maestri» degli anni di piombo, l’altra è di Luigi de Magistris, già sindaco di Napoli a lungo sostituto procuratore, sempre a Napoli. Su La settimana enigmistica da decenni si pubblica una rubrica intitolata: «Trova le differenze». Toni Negri fu perseguito eppure lui per anni si è difeso sostenendo che Autonomia operaia (movimento di cui era fondatore) era cosa diversa e opposta dal terrorismo brigatista.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ex toga de Magistris solidarizza con i Carc accusati di terrorismo

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