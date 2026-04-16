A Gianni De Magistris il Gonfalone d’Argento della Regione

A Firenze è stato consegnato il Gonfalone d’Argento della Regione a Gianni De Magistris. La premiazione riconosce le sue attività come nuotatore, pallanuotista e allenatore di pallanuoto. De Magistris è originario della Toscana e ha rappresentato l’Italia in diverse competizioni sportive. La cerimonia si è svolta in una sede ufficiale della regione, alla presenza di autorità e rappresentanti del mondo sportivo.

FIRENZE – Gonfalone d’argento a Gianni De Magistris, campione italiano, toscano, fiorentino, già nuotatore, pallanuotista e allenatore di pallanuoto. La cerimonia di consegna si svolgerà mercoledì (22 aprile) alle 17, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso. Ad insignire il campione sarà la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi. Il Gonfalone d’Argento, la più alta onorificenza dell’Assemblea toscana, è un riconoscimento speciale che sarà conferito ad una leggenda dello sport: medaglia d’argento olimpica a Montreal, campione del Mondo in Germania, 16 volte capocannoniere di pallanuoto, 388 partite in nazionale, 5 Olimpiadi, due scudetti vinti con la gloriosa Rari Nantes.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - A Gianni De Magistris il Gonfalone d’Argento della Regione Notizie correlate “Ora siamo all’attacco finale della Costituzione, magistratura è baluardo contro gli abusi di potere”: De Magistris presenta il suo libro sulla CartaLa Costituzione italiana è definita tra le più ‘belle’ del mondo, eppure sembra costantemente sotto attacco. De Magistris interviene e rimprovera CazzulloL’ex sindaco di Napoli, De Magistris è intervenuto ad Adn Kronos per commentare la vicenda che lega Aldo Cazzullo e Sal da Vinci. Panoramica sull’argomento De Magistris: I soldi rovinano il calcio. Gravina? Affermazione demenzialeL'ex medaglia d'argento alle Olimpiadi di Montreal del 1976 ed ex pallanuotista, Gianni De Magistris è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di Viola amore ... firenzeviola.it De Magistris, 75 anni da Leggenda. E Firenze festeggia il suo campioneLeggenda dello sport mondiale. Per i 75 anni di Gianni De Magistris, uno dei più grandi pallanotisti di tutti i tempi, con cinque partecipazioni ai Giochi olimpici (da Città del Messico 1968 a Los ... lanazione.it