Libano ' oltre 2.500 morti nei raid d' Israele dal 2 marzo'

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 marzo, data in cui è ripreso il conflitto tra Israele e Hezbollah, il ministero della Salute libanese ha comunicato che almeno 2.500 persone sono rimaste uccise a causa dei raid condotti da Israele. I dati si riferiscono alle vittime registrate nel territorio libanese, con un incremento costante nel numero dei morti nel corso delle operazioni militari. La situazione ha portato a un aumento delle vittime civili e a danni alle infrastrutture.

Il ministero della Salute del Libano riferisce che, dal 2 marzo, data in cui è ripresa la guerra aperta tra Israele e Hezbollah, almeno 2.509 persone sono state uccise e 7.755 ferite dagli attacchi israeliani. Lo riporta al Jazeera.🔗 Leggi su Lanazione.it

libano oltre 2500 morti nei raid d israele dal 2 marzo
© Lanazione.it - Libano, 'oltre 2.500 morti nei raid d'Israele dal 2 marzo'

Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel

Video Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel

Notizie correlate

Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raidContinuano gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, dopo i devastanti raid che hanno ucciso oltre 200 persone ferendone più di 800.

Leggi anche: Medio Oriente, per l’Unicef oltre 200 bambini morti dall’inizio della guerra. Trump: “Invasione di terra? Sarebbe una perdita di tempo. In Iran vogliamo entrare e ripulire tutto”. Libano, oltre 500mila sfollati per i raid di Israele. Negli Emirati riprendono i voli

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: S&P 500: Previsioni Azioni USA Mantengono i Massimi Storici Dopo il Cessate il Fuoco Israele–Libano; Libano, 'oltre 2.500 morti nei raid d'Israele dal 2 marzo'; Dow cede 179 punti, S&P 500 e Nasdaq salgono per speranze di colloqui con l'Iran; Borse 17 aprile volano per la riapertura di Hormuz e il crollo del petrolio (-11%): a Milano Mediobanca, Mps, Ferrari e Stellantis super - DIRETTA.

libano oltre 2 500Libano, 'oltre 2.500 morti nei raid d'Israele dal 2 marzo'(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il ministero della Salute del Libano riferisce che, dal 2 marzo, data in cui è ripresa la guerra aperta tra Israele e Hezbollah, almeno 2.509 persone sono state uccise e 7.755 ... corrieredellosport.it

Libano: Nrc, una persona su sette è sfollata. Oltre 1.500 km² sotto ordini di evacuazioneIl Libano è sempre più vicino al punto di rottura. Nei primi dieci giorni dell’escalation militare, una persona su sette è stata costretta a lasciare la propria casa. Secondo i dati ufficiali, almeno ... agensir.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.