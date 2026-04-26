Dal 2 marzo, data in cui è ripreso il conflitto tra Israele e Hezbollah, il ministero della Salute libanese ha comunicato che almeno 2.500 persone sono rimaste uccise a causa dei raid condotti da Israele. I dati si riferiscono alle vittime registrate nel territorio libanese, con un incremento costante nel numero dei morti nel corso delle operazioni militari. La situazione ha portato a un aumento delle vittime civili e a danni alle infrastrutture.

Il ministero della Salute del Libano riferisce che, dal 2 marzo, data in cui è ripresa la guerra aperta tra Israele e Hezbollah, almeno 2.509 persone sono state uccise e 7.755 ferite dagli attacchi israeliani. Lo riporta al Jazeera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Libano, 'oltre 2.500 morti nei raid d'Israele dal 2 marzo'

Hamas: the terrorist organization that wants to destroy Israel

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