Dopo i raid aerei condotti da Israele sul Libano, il bilancio delle vittime supera le 200 persone uccise e più di 800 risultano ferite. Gli attacchi sono proseguiti nelle ultime ore, intensificando la tensione tra i due Paesi. Le operazioni militari hanno causato danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni nelle zone colpite. La situazione rimane critica, con la presenza di forze militari in entrambe le regioni coinvolte.

Continuano gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, dopo i devastanti raid che hanno ucciso oltre 200 persone ferendone più di 800. La risposta di Hezbollah è stato il lancio di razzi contro il Nord di Israele. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raid

Beirut sotto attacco: almeno 80 morti e 200 feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal...

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Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raid

Temi più discussi: Libano, da Israele raid più violenti da marzo. Iran: 'Li puniremo'; Israele attacca il Libano, tregua in pericolo; Libano, un'intera famiglia uccisa da un attacco israeliano nella domenica di Pasqua; Gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza continuano nonostante il cessate il fuoco.

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