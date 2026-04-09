Attacco Israele contro il Libano oltre 200 morti dopo i devastanti raid

Da tv2000.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i raid aerei condotti da Israele sul Libano, il bilancio delle vittime supera le 200 persone uccise e più di 800 risultano ferite. Gli attacchi sono proseguiti nelle ultime ore, intensificando la tensione tra i due Paesi. Le operazioni militari hanno causato danni significativi alle infrastrutture e alle abitazioni nelle zone colpite. La situazione rimane critica, con la presenza di forze militari in entrambe le regioni coinvolte.

Continuano gli attacchi di Tel Aviv sul Libano, dopo i devastanti raid che hanno ucciso oltre 200 persone ferendone più di 800. La risposta di Hezbollah è stato il lancio di razzi contro il Nord di Israele. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raid

Video Attacco Israele contro il Libano, oltre 200 morti dopo i devastanti raid

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